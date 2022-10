Formel-1-Liveticker: Verstappen-Titel nach Budgetverstoß in Gefahr?

Mercedes und der Schlag ins Gesicht

Für Mercedes waren die Schwierigkeiten zu Saisonmitte ein "Schlag ins Gesicht", nachdem man geglaubt hatte, dass die Probleme mit dem Auto durch das Upgrade in Spanien behoben worden waren.



"Das Bouncing hat einfach alles dominiert", sagt Mercedes-Technikchef Mike Elliott. "Und als wir das in Barcelona in den Griff bekamen, hatten wir dort ein Paket, das einen erheblichen Unterschied machte. Wir dachten: 'Wir haben es, wir gehen in die richtige Richtung', und bekamen dann in den nächsten beiden Rennen einen ordentlichen Schlag ins Gesicht".



"Man schält die nächste Schicht von der Zwiebel, wenn man so will, und schon hat man ein anderes Problem. Das war dasjenige, das wir im Winter in das Auto eingebrannt hatten ..."



