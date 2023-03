Formel-1-Liveticker: Verstappen über seine Beziehung zu Hamilton

Ecclestone: Hat die Formel 1 in Deutschland eine Zukunft?

Seit 2020 fand in Deutschland kein Formel-1-Rennen mehr statt. "Ich frage mich: Was ist mit Deutschland los? Das Land hatte so viele Weltmeister. Die Öffentlichkeit scheint aber das Interesse an der Formel 1 verloren zu haben", grübelt Bernie Ecclestone im Gespräch mit der 'dpa'.



Unter dem langjährigen Formel-1-Boss erlebte Deutschland mit Michael Schumacher ab den 1990er-Jahren einen gewaltigen F1-Boom. Es gab phasenweise zwei Rennen in Deutschland und bis zu sieben deutsche Piloten in der Startaufstellung. Doch davon ist nicht mehr viel übrig.



"Deutschland hat seine Bedeutung als Formel-1-Land verloren", sagt Ecclestone und erinnert: "Wir hatten dort so tolle Rennen vor so einem tollen Publikum - aber es ist alles weg. Mir tut es wirklich leid, dass wir Deutschland für die Formel 1 verloren haben."



"Es sieht so aus, als ob Deutschland für die Formel 1 gar nicht mehr existieren würde", so der Ex-Formel-1-Boss, der aber auch klarstellt: "Ich wette, es gibt da ein Fundament, auf dem man in Deutschland wieder Erfolge aufbauen kann." Drücken wir mal die Daumen, dass er recht hat ...