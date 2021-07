07:13

Verstappen: Darum hatte er im Quali so viel Untersteuern

Während die ersten Runden in Silverstone an diesem Mittag gedreht werden, wollen wir uns noch anhören, was Max Verstappen zu seiner Qualifying-Leistung gestern zu sagen hatte. Im Zeittraining am Abend beschwerte er sich plötzlich über zu viel Untersteuern.



"Ich habe nicht so viel Grip erwartet und ich denke, wir sind mit ein wenig zu viel Heckflügel gefahren. Aber die Strecke war plötzlich so viel schneller, speziell in den langsamen Kurven", berichtete er. Das sei "nicht ideal" gewesen, vor allem in den Kurven 3, 4, 6 und 7.



Verstappen vermutet, dass "kleine Änderungen" vor dem Qualifying nicht unbedingt hilfreich waren. Am Ende fehlten ihm dennoch nur 0,075 Sekunden auf seinen schärfsten WM-Rivalen. Doch wenn man einen Blick auf die theoretischen Sektorzeiten werfe, dann hätte Hamilton zweieinhalb Zehntel schneller sein müssen, so der Niederländer.



"Denn in seiner letzten Runde kam er in den letzten Kurven weit raus. Wir waren also ein wenig weiter hinten als diese sieben Hundertstel."