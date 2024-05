Formel-1-Liveticker: Hülkenberg droht Disqualifikation!

Warnung für Verstappen

Der Weltmeister kommt sogar nur mit einer Warnung davon. Die Rennkommissare erklären, Verstappen habe seine schnelle Runde abgebrochen, weil er in Kurve 17 in Verkehr geraten sei.



Er habe dann neben der Ideallinie bis zum Ende der Session gewartet, um keine weitere komplette Runde mehr fahren zu müssen. Er sei also in der Tat unnötig langsam gefahren, aber auch hier sei die Aktion nicht gefährlich gewesen.



Deshalb kommt er mit einer Warnung davon und wir können unseren Fokus auf das Qualifying gleich richten. Hier aber noch die komplette Begründung im Wortlaut:



"The Stewards heard from the driver of Car 1 (Max Verstappen), team representative and reviewed video, team radio and in-car video evidence and determined that Car 1 was on a fast lap and had to abort the lap due to traffic at Turn 17."



"He was then told to take the chequered flag by the team. There remained some time between the instruction and the chequered flag. He said that he also saw on the TV screens that there were 20 seconds left till the end of the session."



"He then proceeded to move off the racing line at the exit of Turn 19 and stayed to the extreme left, well off the racing line till he took the chequered flag for the session. While doing so, he travelled extremely slowly, at times at speeds as slow as 20 kph."



"While what he did was not dangerous and did not impede other drivers, he was driving unnecessarily slowly on the start finish straight and that is a breach of Article 33.4 of the FIA Formula One Sporting Regulations. We therefore issue a warning to the driver of Car 1 for this breach."