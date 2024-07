Formel-1-Liveticker: Verstappen wird sich nicht ändern, glaubt Horner

Heute vor acht Jahren ...

... kam es in Spielberg zu einem weiteren Crash, der in Erinnerung geblieben ist. In Kurve 3, also dort, wo auch Verstappen und Norris kollidierten, kam es in der letzten Rennrunde zum Unfall zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg.



Es war ein weiterer Crash der beiden Mercedes-Piloten, die zuvor bereits in Barcelona kollidiert und ausgeschieden waren. In diesem Fall gewann Hamilton das Rennen trotzdem noch, Rosberg wurde am Ende noch Vierter.



Mehr dazu in dieser Fotostrecke:

Foto: LAT

Angefangen hat alles 2014 in Spa-Francorchamps: Nico Rosberg saugt sich auf der Kemel-Geraden im Windschatten an Leader Lewis Hamilton an und versucht es außen. Das Manöver...