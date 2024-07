Formel-1-Liveticker: Verstappen zu Red-Bull-Bekenntnis gedrängt, meint Wolff

Härteste Reifen in Silverstone

In Barcelona hatte Reifenhersteller Pirelli die härtesten Mischungen mitgebracht, in Österreich sie weichsten. Was gibt es also für Silverstone? Richtig, wieder die härtesten. Das ist mit Blick auf die vergangenen Jahre aber keine Überraschung.



Denn Silverstone stellt Auto und Pneus vor große Herausforderungen. Einige Kurvenkombinationen, wie Maggotts, Becketts und Chapel - werden mit hoher Geschwindigkeit durchfahren und erzeugen Seitenkräfte auf Reifen und Fahrer von über 5g. Der Durchschnittswert in Silverstone ist ähnlich hoch wie in Spa und Suzuka.



Dies und andere technische Aspekte haben dazu geführt, dass für diesen Event wie immer die härtesten Reifenmischungen gewählt wurden: C1, C2 und C3. Die Vorderachse wird dabei am stärksten beansprucht, und die vielen Rechtskurven bedeuten, dass der linke Vorderreifen am meisten verschleißt.



Vielleicht kommen ja aber auch die Regenreifen zum Einsatz. Im vergangenen Jahr wurde das gesamte Rennen im Trockenen ausgetragen, wobei die weiche Mischung überraschenderweise eine große Rolle spielte, da nur zwei Teams sie nicht einsetzten.



Die am häufigsten verwendete Mischung war jedoch die Medium-Mischung, die für die Hälfte der Gesamtkilometer verwendet wurde. Die große Mehrheit der Fahrer entschied sich für eine Ein-Stopp-Strategie, auch wenn in der Vergangenheit häufig mit zwei Stopps gefahren wurde.