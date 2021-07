16:10

F1-Talk am Donnerstag: Das war der Medientag!

Heute haben meine Kollegen Christian Nimmervoll und Kevin Scheuren um 19:30 Uhr wieder LIVE auf YouTube über die wichtigsten Themen am Medientag in der Steiermark geplaudert. Du kannst Dir das gesamte Video on demand auf unserer Seite oder auch auf YouTube ansehen!



Die Themen heute Donnerstag:

- Abu Dhabi: Rennstrecke wird umgebaut

- Hamilton: Sorge um Fans wegen Coronavirus

- Bottas: Eindruck von Spannungen "komplett falsch"

- Wolff: Vertragsverhandlungen haben begonnen

- Mick vs. Masepin: Streit geht weiter

- Video geklärt: Das wollte Mick von Vettel wissen!

- Hülkenberg verheiratet, Verstappen in festen Händen

- Userfragen



Mit gemeinsamem Auftritt von Sebastian Vettel & Mick Schumacher in der PK und heißen News zur Vertragssituation der Mercedes-Fahrer!Darüber und über viel mehr sprechen im F1-Livestream am Donnerstagabend Moderator Kevin Scheuren und unser Chefredakteur Christian Nimmervoll. Sie fassen zusammen, was in den verschiedenen Pressekonferenzen gesagt wurde, und analysieren die Hintergründe der heißesten Gerüchte im Fahrerlager der Königsklasse.