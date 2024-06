Formel-1-Liveticker: "Verstappens Brillanz" rettet Red Bull 2024 laut Hill

Damon Hill meint: Ohne Verstappen geht nix bei Red Bull!

Gleich das erste große Thema heute hat es in sich. Die These von Ex-Champion Damon Hill zur Formel-1-Saison 2024 nämlich lautet: Ohne Max Verstappen läuft nix bei Red Bull. Das sagt er bei Sky.



Hier ausführlich: "Einige Rennen in diesem Jahr hat Red Bull letztlich durch Max' Brillanz gewonnen, und weil Max selbst unter Druck ruhig bleibt."



"Beeindruckt hat mich zum Beispiel besonders, dass er [in Kanada] nicht ausgeflippt ist, als er am Start nicht vorbeigekommen ist. Er hat sich eingereiht und schien abzuwarten. Und auch wenn er sich über Probleme am Auto beschwert und darüber, dass er mit dem Auto nicht die Randsteine berühren kann: Er wirkt stets ziemlich entspannt am Funk. Das ändert sich nur, wenn ihn etwas oder jemand stört. Dann macht er seinem Ärger Luft. Aber ansonsten fährt er bestmöglich in der Formel 1."



Hill lobt Verstappen für sein "messerscharfes" Mitdenken im Rennen und seinen Sinn für Strategie. Außerdem nutze Verstappen praktisch jede Chance, die sich im biete. "Da lässt er dann auch gar nichts liegen, so wie in Kanada."



Deshalb lautet Hills Fazit: "Max ist einfach sehr, sehr gut. Aber damit sage ich nur das Offensichtliche."