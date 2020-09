04:03

Aston Martin: Atmosphäre "vergleichbar mit Red Bull"?

Das glaubt zumindest Ralf Schumacher, der Vettels Wechsel zum aktuellen Racing-Point-Team in der Saison 2021 deswegen richtig findet. Bei 'Sky.de' erklärt der Experte: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Sebastian bei Racing Point in alter Stärke erleben werden. Viele Gründe sprechen dafür. Das Auto kommt ihm deutlich besser entgegen. Es ist von der Performance generell schneller als der Ferrari, darüber hinaus viel einfacher zu fahren."



"Außerdem kommt die Balance Sebastian deutlich entgegen", glaubt Schumacher und erinnert: "Sie wollten ihn unbedingt. Sie haben große finanzielle Mittel für ihn eingesetzt. Das ist natürlich ein gutes Gefühl, gewollt zu werden, gerade in seiner jetzigen Situation. Ein kleines kompaktes Team mit allen Möglichkeiten. Mit Unterstützung von Mercedes. Dazu gepaart mit dem für ihn so wichtigen Wohlfühlfaktor."



"Das wird für ihn von Anfang an eine Atmosphäre sein, die ihm gefällt. Vergleichbar mit Red Bull früher. Und da ist er ja immerhin viermal Weltmeister geworden. Ich bin mir sicher: Seine Zeit ist noch nicht vorbei. Er will und wird es allen nochmal zeigen", so Schumacher. Zu diesem Thema kann ich dir übrigens auch dieses Video empfehlen, falls du es noch nicht gesehen hast:

Schlechter als mit Ferrari kann's 2021 ja wohl nicht werden? F1-Experte Marc Surer ist überzeugt, dass Sebastian Vettel seine Siegchancen verbessert!