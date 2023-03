Formel-1-Liveticker: Vettel-Comeback "war nie ein Thema"

Vettel: Comeback "war nie ein Thema"

Sebastian Vettel hat sich gegenüber 'Sky' zu einem möglichen Comeback geäußert. Aston-Martin-Teamchef Mike Krack hatte ja zuletzt über die Möglichkeit gesprochen, Vettel in Bahrain als Ersatz für den verletzten Lance Stroll fahren zu lassen.



"Ich wäre zu dem Zeitpunkt gar nicht zu Hause gewesen", verrät Vettel und erklärt: "Wir waren erstmal ein bisschen unterwegs im Frühjahr, mit dem Bus, gemeinsam - und haben das sehr genossen. Ich hab' ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, was passiert ist."



"Als ich davon gehört habe, was passiert ist, hab' ich zuerst Lance geschrieben und ihm beste Genesung gewünscht. Ich hab' jetzt nicht gedacht, dass das vielleicht das und das bedeuten könnte, und hatte dann auch schon einen Text von Mike auf dem Telefon."



"Wir haben kurz miteinander gesprochen. Aber es war nie ein Thema", stellt der Deutsche klar. Seinen Rücktritt bereut er übrigens nicht. "Ich vermisse das Reisen gar nicht. Natürlich kribbelt's ein bisschen, wenn man die anderen fahren sieht", gesteht er.



"Aber ich hab' im Vorfeld der Entscheidung sehr viel und sehr lang darüber nachgedacht, und so ist auch der Prozess in mir gereift. Und bis jetzt geht's mir damit eigentlich auch sehr gut", so Vettel.