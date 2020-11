04:02

Vettel: Bin mit Ferrari gescheitert

Los geht es heute mit Sebastian Vettel, der sich im Interview mit 'Die Zeit' zu seinem bevorstehenden Ferrari-Abschied geäußert hat. "Seit be­kannt ist, dass sich un­se­re We­ge tren­nen, ist die Si­tua­ti­on schon an­ders", gesteht er und erklärt: "Ich bin nicht mehr so in­vol­viert wie frü­her. Da­mit will ich jetzt nicht sa­gen, dass ich mei­ne Zeit ab­sit­ze. Aber ent­schei­dend ist jetzt wirk­lich nur, was unmit­tel­bar vor mir liegt."



"Al­les, was dar­über hin­aus­geht, darf mich nicht mehr in­ter­es­sie­ren, es bringt mir nichts und Fer­ra­ri auch nicht", erklärt der viermalige Weltmeister und ergänzt: "Wir als Team ha­ben in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ex­trem viel probiert, aber un­ter dem Strich sind wir, wenn man es ganz hart for­mu­liert, geschei­tert - weil wir eben nicht [den Titel] ge­won­nen ha­ben."



"Ich glau­be, dass ich mei­nen An­teil dar­an hat­te und ha­be. Des­halb freue ich mich auch dar­auf, dass im nächs­ten Jahr et­was Neu­es be­ginnt", so Vettel. Selbstkritische und ehrliche Worte.