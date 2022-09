Formel-1-Liveticker: Vettel macht ersten Renntermin im Jahr 2023 fix!

"Keine Abschiedstour" für Vettel bei Aston Martin

Zum letzten Mal in Monza, zum letzten Mal in Zandvoort. Sebastian Vettel besucht einige Orte zum letzten Mal in seiner Formel-1-Karriere. Doch sein Teamchef bei Aston Martin, Mike Krack, betont: "Wir machen hier eigentlich keine Abschiedstour."



"Wir denken nicht, das ist jetzt das letzte Rennen in Monza oder das letzte Rennen in Europa, das letzte Mal dies, das letzte Mal das. Natürlich werden wir einen Abschied haben in Abu Dhabi, aber bis dahin spielt das für uns keine Rolle. Gar nicht."



Vettel scheint ähnlich zu denken, zumal bei ausbleibenden sportlichen Erfolgen. Nach dem Ausfall in Monza etwa sagte Vettel, er werde den Tag seines letzten Grand Prix in Italien "nicht in Erinnerung behalten", wenngleich Monza natürlich ein "besonderer Ort" für ihn sei.