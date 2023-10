Formel-1-Liveticker: Der Medien-Donnerstag in Austin

Bustamante im McLaren

Bianca Bustamante wurde gestern als erste Frau als Repräsentatin eines aktiven Formel-1-Rennstalls für die F1 Academy 2024 vorgestellt. Ebenfalls wird sie Teil des McLaren-Nachwuchsprogramms.



Bustamante wird, wie die gesamte F1 Academy, an diesem Wochenende das Saisonfinale im Rahmen der Formel 1 in Austin fahren. In der nächsten Saison ist die Frauenrennserie dann dauerhaft Teil des Rahmenprogramms und jedes Team wird ein Auto in den Farben des Rennstalls mitsamt einer zu fördernden Fahrerin stellen.



Die 18-Jährige Philippinerin ist voller Vorfreude:



"Dies ist ein so unfassbarer Moment in meiner Karriere. Bei McLaren und ART Grand Prix zu unterschreiben, übertrifft alles, was ich mir je hätte vorstellen können, als ich auf den Philippinen Kartrennen fuhr. Es fällt mir immer noch schwer, meinen Namen in Verbindung mit McLaren zu sehen, ohne emotional zu werden, denn die Geschichte und das damit zusammenhängende Vermächtnis dieses Teams macht mich wirklich sprachlos.



Ich bin so dankbar für diese Chance, denn ich glaube, dass ich jetzt die bestmögliche Entwicklungsstruktur um mich herum habe, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen, und dafür bin ich sehr dankbar."