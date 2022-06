Formel-1-Liveticker: Vettel sieht keinen Raum für Piquet-Aussagen

Perez: Zum ersten Mal hat es nicht gepasst

Bislang lief die Saison von Sergio Perez ganz gut. Der Mexikaner ist näher dran an Max Verstappen, liegt auf Platz zwei in der WM und konnte das Prestigerennen in Monaco gewinnen. Aber in Kanada wollte es irgendwie nicht so recht. Perez schied nach einem Unfall in Q2 aus und konnte sich mit einem technischen Defekt im Rennen nicht weiter nach vorne arbeiten.



"In Montreal hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass es für mich im RB18 nicht gepasst hat", sagt er und kündigt für Silverstone Besserung an: "An diesem Wochenende geht es darum, dieses großartige Gefühl zurückzubekommen und wieder auf das Podium zu fahren. Ich habe hart mit meinem Team gearbeitet und wir wissen, woran wir arbeiten müssen."