#FragMST

Marius hat uns geschrieben: "Sollte George Russell an diesem Wochenende im Mercedes glänzen, so würde doch die These oder Theorie befeuert werden, dass praktisch jeder im aktuellen Mercedes Weltmeister werden kann. Max Verstappen hat diese Thematik schon mehrfach angesprochen." In der Tat würde ein gutes Russell-Ergebnis sicher für solche Diskussionen sorgen.



Toto Wolff hat in diesem Zusammenhang allerdings schon erklärt, dass ein Rennen alleine nicht ausreiche, um einen Fahrer bewerten zu können. Zudem sei das neue Layout in Bahrain eine sehr ungewöhnliche Strecke, was die Einordnung der Russell-Leistung noch schwieriger mache. Aber warten wir erst einmal ab, wie er in Qualifying und Rennen überhaupt abschneidet.