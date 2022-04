Formel-1-Liveticker: Warum wurde Hamiltons Motor zu heiß?

Horner: Schreiben WM-Titel noch nicht ab

46 Punkte liegt Verstappen nach drei Rennen in der WM bereits hinter Leclerc. Deswegen will Red Bull den Titel aber noch lange nicht abschreiben. "Es sind erst etwas mehr als zehn Prozent der Meisterschaft vorbei", erinnert Christian Horner.



Im Hinblick auf Verstappen selbst erklärt er, dass dieser nach seinem zweiten Ausfall in drei Rennen "natürlich frustriert" gewesen sei. "Aber er weiß, dass wir da alle als Team zusammen drinstecken", so der Teamchef.



"Wir werden zurückschlagen. Ich bin mir sicher, dass [Max] in Imola stärker zurückkehren wird", prophezeit der Teamchef. Allerdings wird man jetzt in der WM auf Fehler von Ferrari und Leclerc angewiesen sein.



Denn 46 Punkte Rückstand sind ein ganzer Batzen, wenn man bedenkt, dass Verstappen selbst bei einem Sieg inklusive schnellster Runde nur acht Zähler auf Leclerc aufholen würde, sofern dieser Zweiter wird.



Und schlechter als auf P2 hat der Monegasse in diesem Jahr bisher noch kein Rennen beendet.