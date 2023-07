Formel-1-Liveticker: Viel Regen in Spa - wie gehts am Wochenende weiter?

Untersuchungen laufen

Guanyu Zhou hatte in Ungarn den wohl schlimmsten Start, den man sich hätte vorstellen können und das obwohl er von Rang fünf ins Rennen gegangen ist. Zuerst ging es gar nicht voran, dann wollte er so spät es geht auf die Bremse gehen und ein paar Plätze gutmachen und löste damit eine folgenschwere Kettenreaktion aus, die den beiden Alpine das Rennen kostete.



In seiner Medienrunde hat er ein paar Einblicke gegeben, wie die nächsten Schritte jetzt sind und was passiert ist: "Es geht um das Bremssystem. Manche Fahrer halten die Bremse am Start, so wie ich, und da hat die Bremse einen Fehler in einem Sensor ausgelöst, wodurch der Motor in den Safety-Mode gegangen ist. Man kann schon sehen, dass die Lichter meiner Drehzahl beim vierten Licht der Ampel komplett abgesackt sind von 10.000 auf fast 4.000. Ich konnte nichts tun, ich war nur Passagier."



Gemeinsam mit der FIA will Alfa Romeo die Untersuchungen so fortführen, dass man Möglichkeiten entwickelt, damit man in Zukunft nicht mehr in diesen Sicherheitsmodus fällt.