Vettel: Lieber den Donnerstag abschaffen

Bleiben wir gleich einmal bei den Freitagstrainings. Sebastian Vettel sagt, dass sich für die Fahrer gar nicht so viel ändern würde - wohl aber für die Ingenieure. "Man hat keine Möglichkeit, wirklich am Auto und am Set-up zu arbeiten", erklärt er. Die Vorbereitung auf das Rennen - im Simulator und Co. - würde damit noch wichtiger werden. Zudem verweist er auch in die Zuschauer.



"Wenn niemand fährt, dann ergibt es für die Zuschauer keinen Sinn, an einem Freitag an die Strecke zu kommen. Das Programm am Wochenende wird kleiner. Daher bin ich mir nicht sicher, was der Plan für die Zukunft ist. Ich würde lieber den Donnerstag als den Freitag abschaffen", stellt er klar. Laut Vettel solle im Zweifel also lieber der Medientag verschwinden.