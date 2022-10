Formel-1-Liveticker: Villeneuve fordert Sperre für Stroll

Horner: Red Bulls Zukunft ist gesichert

Der Red-Bull-Teamchef stellt klar, dass die Zukunft von Red Bull in der Formel 1 auch nach dem Tod von Gründer Dietrich Mateschitz gesichert sei. "Er hat ein sehr starkes Fundament für die Zukunft gelegt", so Horner.



"2026 wird Red Bull zum Motorenhersteller, was das fehlende Stück in unserem Puzzle war, und er hatte die Vision, das möglich zu machen", stellt Horner klar, der betont man werdn auch dieses neue Projekt mit der gleichen Einstellung angehen.



Sorgen muss man sich um Red Bull also auch in den kommenden Jahren ohne Mateschitz nicht machen.

Foto: Red Bull

Max Verstappen: "Dietrich hat sich nie in den Vordergrund gedrängt. Die Kameras waren nicht seins. Ich bin ihm dankbar, dass er schon in einem so jungen Alter an mich geglaubt hat. Meinen letzten Besuch bei ihm am Wolfgangsee werde ich nie vergessen. Es war ein besonderer Tag, der jetzt, im Nachhinein, noch spezieller geworden ist."