Formel-1-Liveticker: Villeneuve sieht Wachablösung bei Mercedes

Zhou: Einziges Problem ist das Qualifying

Das hat der Chinese zuletzt ja auch selbst schon zugegeben. Xevi Pujolar, Alfa Romeos Leiter des Einsatzteams an der Strecke, bestätigt: "Das einzige Problem ist das Qualifying." Zuletzt in Miami schied Zhou sogar in Q1 aus.



"Er hatte das Potenzial, mindestens in Q2 zu kommen. Das weiß er auch", so Pujolar. Während Teamkollege Bottas es in diesem Jahr mit einer Ausnahme immer in Q3 schaffte, erreichte Zhou noch nie den finalen Qualifyingabschnitt.



Im Rennen passe der Speed des Chinesen dann allerdings. "Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir [in Miami] in den Punkten gelandet wären, wenn wir das Auto nicht hätten abstellen müssen", so Pujolar.



Vor allem die Überholfähigkeiten des Rookies seien beeindruckend. Sein Leben wäre an den Sonntagen aber natürlich deutlich leichter, wenn er direkt in den Top 10 starten würde.