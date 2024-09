Formel-1-Liveticker: Warum bei McLaren keine Feierbiester im Auto sitzen!

Mick Schumacher: Im gleichen Konstrukt weiter?

Bei Mick Schumacher deutet sich an, wenn man dem neusten Interview mit Sky Sport News genau lauscht, dass er im jetzigen Konstrukt auch 2025 weitermachen wird, also Ersatzfahrer bei Mercedes in der Formel 1 und weiterhin Stammpilot in der WEC bei Alpine.



Seine Tätigkeit als Ersatzfahrer ist eher hinter den Kulissen, also auch im Simulator, wie wir wissen, die Fahrerei in der WEC läuft derweil auch gut mit dem Podiumsplatz in Fuji zuletzt.



"Wir sind alle guter Dinge, dass ich das weitermache", sind die entscheiden Worte von Mick Schumacher in diesem Zusammenhang.