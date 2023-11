Formel-1-Liveticker: Der Freitag in Abu Dhabi

Balanceakt

Ein neuer Unterboden bei AlphaTauri im letzten Rennen der Saison soll das Team noch auf Rang 7 in der Konstrukteurswertung bringen, das ist auch der letzte Teamchef-Wunsch von Franz Tost. Yuki Tsunoda war nach dem Trainingstag insgesamt zufrieden:



"Ich denke, es ist ein positiver Tag. Die Balance ist etwas ausgeglichener, etwas ungebundener. Aber vielleicht ist es auch einfach eine völlig andere Philosophie, und deshalb funktioniert das Set-up, das wir verwendet haben, nicht. FP1 war viel schlechter. FP2 fühlte sich schon besser an. Wir müssen anhand der Daten sehen, was wir verbessern können, was wir teilweise in die Nähe dessen bringen können, was ich will."



Auch Daniel Ricciardo, am Ende Zwölfter in FT2, war nicht unglücklich mit dem Freitag auf dem Yas Marina Circuit:



"Der 12. Platz macht mir keine allzu großen Sorgen. Ich denke, wir sind besser als das. Wir haben auch einige Änderungen für FP2 vorgenommen. Wahrscheinlich sind wir an einigen Stellen ein wenig über das Limit hinausgegangen. Ich sehe dem morgigen Tag also recht gelassen entgegen. Heute Morgen lief es gut. Ich denke, wir haben definitiv einige positive Dinge am Auto gefunden. Jetzt geht es nur noch um die Feinabstimmung. Wir haben ein paar Dinge verändert. Wir versuchen einfach, alles zusammenzubringen."