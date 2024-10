Austin-Samstag in der Analyse: Kostete Russell Verstappen die Pole?

Leclerc schreibt Sieg noch nicht ab

Bei Ferrari lief es nicht ganz so schlecht, auch wenn Leclerc mit P4 nur bedingt happy ist. "Keiner von uns war in der Lage, mit den beiden Spitzenreitern zu kämpfen. Sie waren zu schnell, aber das ist auch das, was wir als Team erwartet haben", so Leclerc.



"Im ersten Sektor des Qualifyings gestern und heute wussten wir, dass wir im Moment eine Einschränkung in unserem Auto haben. Und keine der Set-up-Optionen, an die wir dachten, würde dieses Problem beheben", erklärt er.



Aber: "Im Rennen haben wir dieses Problem viel weniger. Deshalb bin ich für das morgige Rennen ein bisschen optimistischer", so der Monegasse, der selbstbewusst erklärt: "Wenn wir das gleiche Renntempo wie [im Sprint] sehen, ist der Rennsieg sicher möglich."



Wir sind gespannt, wie viele Teams morgen um den Sieg kämpfen können.