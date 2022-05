Formel-1-Liveticker: VW-Chef will deutsche Fahrer für Audi & Porsche!

Toto Wolff kündigt Experimente an

Wann finden die Silberpfeile wieder in die Spur? Mercedes erlebte bislang einen schlechten Saisonstart (für seine Verhältnisse) und zeigte äußerst schwankende Leistungen. Das lässt sich alleine an Imola verdeutlichen, wo George Russell Vierter wurde, Lewis Hamilton aber nur 13.



Die Frage ist, wie lange es dauert, bis Mercedes sein Konzept in den Griff bekommen hat. Schon in Miami muss der nächste Schritt her, will man den Anschluss in der WM nicht ganz verpassen.



"Seit unserer Rückkehr aus Italien haben wir so viel wie möglich aus dem Wochenende gelernt, und parallel dazu haben wir im Windkanal und in Simulationen weitere Erkenntnisse gewonnen", sagt Motorsportchef Toto Wolff und kündigt an: "Wir haben mehrere Wege gefunden, um das Auto zu verbessern."



"In Miami werden wir Experimente durchführen, um diese Simulationen zu korrelieren und hoffentlich den Entwicklungsweg für die kommenden Rennen zu bestätigen."