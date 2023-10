Formel-1-Liveticker: Wackelt der Teamfrieden bei Mercedes & McLaren?

Max gegen alle

Wie immer werden an den Wochenenden, an denen ein Formel-1-Weltmeister gekürt wird, die Rollen getauscht, wenn es um die Kolumnen des guten und schlechten Schlafs geht.



Christian Nimmervoll hält in seiner Kolumne eine flammende Laudatio an Max Verstappen, der sich mit einer beeindruckenden Saisonleistung bereits beim Sprint in Katar den dritten Weltmeistertitel sichern konnte.



Stefan Ehlen, ja, der konnte sich nicht wirklich für einen Fahrer entscheiden, den er schlecht schlafen lassen konnte, da wurden es direkt 19. Alle außer Verstappen, das klingt nach einem harten Urteil und ist es vermutlich auch, aber vielleicht kann aus einem schlechten Schlaf auch ein guter Tag werden?



