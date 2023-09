Formel-1-Liveticker: Wann endet die Führungslosigkeit bei Alpine?

Häkkinen gewinnt in Luxemburg

Wusstet ihr, dass es zwei Mal den Großen Preis von Luxemburg gab in der Formel 1, der gar nicht in Luxemburg stattfand?



1997 und 1998 gab es diesen "Austragungsort" am Nürburgring, weil im Jahr 1997 mit dem Großen Preis von Deutschland am Hockenheimring und dem Großen Preis von Europa in Jerez bereits beide möglichen Orte belegt waren und es nicht zwei Mal den gleichen Austragungsort geben darf. 1998 gab es keinen Großen Preis von Europa, aber bereits einen von Deutschland, auch wieder am Hockenheimring.



Erst ab 1999 wurde dann der Große Preis von Europa am Nürburgring ausgetragen.



1998, quasi an diesem 27. September, konnte Mika Häkkinen vor Michael Schumacher und David Coulthard gewinnen. Ein Rennen später in Japan wurde Häkkinen dann zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister beim Saisonfinale in Suzuka.