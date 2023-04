Formel-1-Liveticker: Wann gibts wieder Formel 1 in Deutschland?

Bedeutungsverlust zu hoch?

Bevor wir uns über die möglichen Rotationsmodelle unterhalten und mal sehen, ob die wirklich Sinn ergeben, nochmal ein kleiner Exkurs.



Eine der Kernfragen ist ja tatsächlich, ob Deutschland für die Formel 1 noch relevant genug ist und umgekehrt. Wenn wir uns die derzeitige Situation vor Augen führen: keine Formel 1 im Free-TV, sondern exklusiv bei Sky. Kein deutscher Fahrer, der um die Weltmeisterschaft kämpft, einzig Nico Hülkenberg hält die Fahne ein bisschen hoch. Erst 2026 haben wir mit Audi wieder ein wirklich deutsches Team am Start, denn Mercedes ist in den Augen vieler Fans nur bedingt eins.



Wie kann man also die Relevanz der Formel 1 in Deutschland wieder steigern bzw. kann das überhaupt gelingen oder ist das 2023 utopisch?



Bernie Ecclestone und Norbert Haug, zwei Formel-1-Veteranen, sehen die Entwicklung der Formel 1 in Deutschland sehr kritisch. Ecclestone geht sogar so weit, dass er denkt, dass Deutschland seine Bedeutung als Formel-1-Land verloren hat.



Haug bläst ins selbe Horn. Deutschland hat sich "von der im Zentrum stehenden Formel-1-Großmacht zum kaum beachteten Entwicklungsland ohne eigenes Rennen und ohne Fahrer mit Sieg-, geschweige denn Titelchancen zurückentwickelt hat, ist ein Trauerspiel", so Haug vor einiger Zeit in der "Pforzheimer Zeitung".



Es sieht also erst einmal etwas düster aus, aber es gibt auch Chancen ...