Formel-1-Liveticker: Wer fährt 2024 bei Williams?

Ersatzkandidat eins: Frederik Vesti

Sollte Logan Sargeant keinen Anschlussvertrag für die Formel-1-Saison 2024 bekommen, stehen einige Fahrer zur Auswahl, die interessant sein könnten.



Da wäre zuerst mal ein Mercedes-Junior, der aktuell in der Formel 2 im Titelrennen steckt: Frederik Vesti. Der 21-Jährige Däne hat in dieser Saison seinen finalen Durchbruch in der Nachwuchsserie geschafft. Mit konstanten Leistungen hat er sich zu einem Titelkandidaten gemausert, allerdings hat auch er einiges an Pech und Unvermögen gehabt.



Für Mercedes wäre es ideal, wenn sie ihren Junior über den Motorendeal mit Williams ein Formel-1-Cockpit verschaffen könnten, vermutlich muss Vesti dafür aber Formel-2-Meister werden, was nach seinem Ausscheiden beim Hauptrennen in Monza am Sonntag sehr schwierig wird bei noch einem ausstehenden Rennwochenende in Abu Dhabi.