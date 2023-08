Formel-1-Liveticker: War Baku der Durchbruch für Verstappen?

Magnussen nachträglich bestraft

Ein kleiner Nachtrag noch von gestern: Kevin Magnussen hat nach dem Rennen noch eine Zehn-Sekunden-Strafe kassiert, weil er vor dem Neustart hinter dem Safety-Car mehr als zehn Wagenlängen Platz zum Auto vor sich ließ. Das ist bekanntlich nicht erlaubt.



Magnussen habe das gemacht, so die Stewards, um seine Reifen besser aufzuwärmen und sich so einen Vorteil zu verschaffen. Im Klassement fällt er durch die Strafe von P14 auf P16 zurück. Ändert also nicht viel, er war sowieso weit von den Punkten weg.



Hier die Begründung der Rennkommissare im Wortlaut:



"When the cars left the pit lane at the resumption of the race after the red flag, Magnussen was the last car in line. Multiple times during the two laps behind the safety car he dropped back more than the required ten car lengths, sometimes as far back as 260-270m and then sped forward, all in an attempt to warm his tyres."



"This is not permitted under Art. 58.8 of the FIA Formula One Sporting Regulations (SR) and was clearly done in order to gain an advantage in tyre temperature."



"Previously during safety car procedures, drivers have been awarded penalty points when not following ten car lengths behind each other during the safety car. However this was during the safety car procedures when marshals and rescue personnel were on track and the penalty was issued under Art. 55.7 of the SR, and is considered potentially dangerous, which is the reason behind penalty points."



"This case occurred during the race resumption and while there was a sporting consequence, there was no question of this being dangerous and therefore the Stewards award no penalty points."