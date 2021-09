04:12

Vettel: 2022 "eine große Chance"

Bis zuletzt stand ein kleines Fragezeichen hinter der Zukunft des viermaligen Weltmeisters. Nun ist klar: Vettel fährt auch 2022 für Aston Martin in der Formel 1. "Ich freue mich auf die neue Generation der Formel-1-Autos. Sie sehen ganz anders aus und die neuen technischen Regeln sollten uns Autos bescheren, die viel engeres Racing als aktuell ermöglichen", so Vettel in der Pressemitteilung des Teams.



"Die Änderungen sind so groß, dass jedes Team von vorne anfängt", erinnert er. Daher werde 2022 "eine große Chance" für Aston Martin sein. Teamkollege Lance Stroll geht im kommenden Jahr bereits in seine vierte Saison beim Rennstall aus Silverstone. "Wir haben nicht das erreicht, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen hatten", räumt der Kanadier ein.



Für 2022 sei man nun allerdings nur noch motivierter.