Formel-1-Liveticker: War Singapur nur ein Ausrutscher für Red Bull?

Die Noten in Singapur

Für alle, die es gestern verpasst haben: Unsere Noten vom Rennen in Singapur sind da. Wenig überraschend hat Carlos Sainz von allen beteiligten Parteien die beste Note erhalten und ist damit unser Fahrer des Tages. Aber auch zwei weitere Fahrer konnten in Singapur vollends überzeugen.



Unten packe ich euch noch einmal die Begründung der Redaktion zu ihren Noten dazu, aber weil viele von euch Transparenz möchten und sich immer wieder über die ein oder andere Note wundern, möchte ich gerne noch einen persönlichen Eindruck mitgeben.



Die Geister schieden sich in Singapur etwa an George Russell. Viele haben sich gefragt, wie wir ihm für seine gute Leistung eine 5 geben konnten. Auch ich habe ihm eine 5 gegeben, aus dem einfachen Grund, weil er das Rennen selbstverschuldet nicht beendet hat.



Du kannst so gut gefahren sein, wie du willst, aber wenn du es in der letzten Runde wegwirfst, dann ist alles Makulatur. Wenn ich in einer Prüfung alle Antworten richtig auf das Papier schreibe, aber das dann zerknülle und in den Papierkorb werfe, falle ich auch durch.



Christian Nimmervoll hat einen anderen Ansatz und etwa eine 3 gegeben, aber am Ende überwog die Meinung für 5.

Foto: Motorsport Images

Lance Stroll (6): Nahm am Rennen nicht teil, daher können wir nur das Qualifying bewerten. Da war er nicht nur zu langsam sondern warf am Ende auch noch das Auto weg, was dann zu seiner Nichtteilnahme am Sonntag führte. Ungenügend.