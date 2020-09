02:35

Medientag in Mugello

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers! Der dritte Triple-Header des Jahres geht an diesem Wochenende in Mugello in sein Finale. Wie üblich geht es heute mit dem obligatorischen Medien-Donnerstag los. An dieser Stelle versorgen wir dich in den kommenden Stunden mit allen wichtigen Infos aus dem Paddock. Unter anderem gibt es ab 14:00 Uhr wieder eine XXL-Pressekonferenz mit allen 20 Fahrern. Ruben Zimmermann wird dich hier im Ticker durch die nächsten Tage begleiten, und für Fragen, Kritik und Anregungen stehen dir wie üblich unser Kontaktformular und unser Twitter-Hashtag #FragMST zur Verfügung. Los geht es zunächst aber mit einem Thema, das unseren üblichen Plan gestern ziemlich über den Haufen geworfen hat ...