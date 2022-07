Formel-1-Liveticker: Warum der Überrollbügel gebrochen ist

Leclerc und Hamilton: Alles Racing oder was?

Und nochmal das Thema "Driving Standards" beziehungsweise die Frage, was eigentlich erlaubt ist in der Formel 1 und was nicht. Die Schlussrunden in Silverstone, so meinen manche, hätten da Fragen aufgeworfen - Fernando Alonso jedenfalls hat Klarstellungsbedarf angemeldet.



Charles Leclerc, der in die besagten Szenen involviert war, aber meint: "Ich denke nicht, dass da etwas dabei war, das über das Limit hinausging. Ja, es war hartes Racing, aber mir hat es viel Spaß gemacht. Natürlich kannst du Regeln haben für jede Situation, aber das endet dann in einer Katastrophe. Manchmal musst du die Show einfach passieren lassen. Und wir haben alle ein bisschen mit den Limits gespielt."



Auch Lewis Hamilton spricht von "tollem Racing" in diesem Moment. Er zog einmal sogar an Leclerc und Sergio Perez gleichzeitig vorbei, als sich die beiden in einen Zweikampf verstrickt hatten. "Da hat Checo abseits der Strecke einen Vorteil erlangt", sagt Hamilton. "Ich hätte aber in der gleichen Situation genauso gehandelt. Das war gutes Racing."



Generell wäre es laut Hamilton wünschenswert, die Fahrer hätten für solche Momente Klarheit, was erlaubt sei und was nicht. "Es sollte schwarz und weiß sein. Das kannst du machen, das nicht. Es darf nicht von unterschiedlichen Dingen abhängen", sagt Hamilton.