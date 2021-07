03:44

Strafen, Strafen, Strafen ...

Du hast es gesehen: Auch bei Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen waren am Wochenende Strafen im Spiel. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob da in Spielberg insgesamt nicht zu viele Strafpunkte verteilt wurden. Wie viele es genau waren und wer was für welche Situation bekommen hat, das kannst Du übrigens in unserer aktuellen Übersicht nachvollziehen.



Rennleiter Michael Masi verweist an dieser Stelle auf das Strafpunktesystem, das es schon seit geraumer Zeit gibt - seit fast zehn Jahren. "Das ist vom Grundsatz her nicht viel anders als die Systeme, die es in vielen Ländern für den normalen Straßenverkehr gibt. Da muss man sein Fahren eben entsprechend anpassen."



Er halte das Strafmaß "nicht für überzogen", sagt Masi weiter. "Wir hatten uns vergangenes Jahr darüber unterhalten. Ergebnis: FIA, Formel 1 und Teams haben sich darauf verständigt, keine Änderungen vorzunehmen für 2021. Und während der Saison würden wir eh nichts abändern. Die Teams haben [den möglichen Strafmaßen] zugestimmt und das ist das, was die Sportkommissare für ihre Arbeit heranziehen."