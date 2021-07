14:59

Re-live ansehen: Die große Baku-Analyse!

Unser Livestream #LetzteNacht zum Aserbaidschan-Grand-Prix 2021 in Baku ist durch! Christian Nimmervoll (hier auf Twitter und Facebook zu finden) und Stefan Ehlen (hier auf Twitter und Facebook zu finden) haben die Stunde voll gemacht und alle wichtigen Themen zum Rennen analysiert!



Was unter anderem besprochen wurde:

- Gewinner und Verlierer in Baku

- Was Verstappen beim Blutdruckmessen passiert ist

- Ob Hamilton ohnehin ausgefallen wäre?

- Warum Mercedes nicht protestiert hat

- Musste der letzte Re-Start zwingend erfolgen?

- Ralf Schumacher reagiert auf Masepin-Manöver



... und einige User-Fragen, auch direkt aus dem Livechat. Falls Du dieses Mal also nicht dabei warst: Merke Dir Montag, 19 Uhr, nach einem Formel-1-Rennen schon mal vor. Und dann sei dabei im #LetzteNacht-Livestream und werde auch Deine Frage an Christian und Stefan los!

Was war das für ein Rennen in Baku! Was sind die Auswirkungen der "Doppelnull" der WM-Rivalen Verstappen & Hamilton?