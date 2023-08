Formel-1-Liveticker: Regenchaos und rote Flagge in Zandvoort!

Albon: Wenige Sekunden haben gefehlt

Als Achter holte er erneut wichtige Punkte für Williams. Doch es wäre wohl sogar noch mehr drin gewesen, wenn man vor der Rotphase nicht eine Runde zu spät zum Boxenstopp gekommen wäre.



"In der ersten Hälfte der Runde dachte ich, dass ich einen Overcut gegen die beiden Autos vor mir schaffen würde", so Albon. Doch stattdessen hätten sich die Bedingungen "in 30 Sekunden" komplett geändert.



Dann sei es auf einmal so nass gewesen, dass er durch seinen späteren Stopp sogar Positionen verlor. "Es passiert", zuckt Albon die Schultern, betont aber auch, dass man sich das noch einmal ansehen müsse.



Trotzdem erklärt er zufrieden: "Es war unser bislang stärkstes Wochenende, und so gut habe ich mich in meiner Zeit bei Williams noch nie im Auto gefühlt." Und zudem konnte man P7 in der WM weiter festigen.