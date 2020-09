03:39

Schlecht oder gut geschlafen?

Auch heute gibt es natürlich wieder die beliebten Kolumnen von Christian Nimmervoll und Stefan Ehlen, in denen sich die beiden mit den Gewinnern und Verlierern des Wochenendes befassen. Die gibt es am frühen Abend dann wie mittlerweile üblich auch in Videoform, hier aber erst einmal die textbasierten "Klassiker":



Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Mika Salo



Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Mick Schumacher