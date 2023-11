Formel-1-Liveticker: Warum hat Ocon die Alpine-Teamorder missachtet?

Perez ist Weltmeister!

Zumindest in unserer alternativen WM, an der Max Verstappen nicht teilnimmt ;-) Da ist nämlich am Wochenende in Las Vegas die Entscheidung gefallen! Einfach mal in unsere Fotostrecke schauen:

Foto: circuitpics.de

1. Bahrain: Red Bull würde den Auftakt in Bahrain trotzdem gewinnen, und zwar mit Sergio Perez, der natürlich auch in der WM in Führung gehen würde. Fernando Alonso wird Zweiter, und Carlos Sainz darf mit auf das Podium. Stand: 1. Perez (25), 2. Alonso (18), 3. Sainz (15), 4. Hamilton (12), 5. Stroll (10).