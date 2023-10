Formel-1-Liveticker: Warum ist Aston Martin so zurückgefallen?

Kann McLaren Ferrari noch einholen?

In Austin ist McLaren in der WM erstmals an Aston Martin vorbeigezogen und liegt nun auf Rang vier. Ist nun womöglich sogar Ferrari auf P3 noch in Reichweite? Er hoffe es zwar, sagte McLaren-Boss Zak Brown bereits vor dem USA-Rennen.



Statistisch sei es möglich, "aber das wird ein kleines Wunder brauchen", so Brown, der erklärt: "Wir können nur versuchen, jedes Wochenende so viele Punkte wie möglich zu holen, und dann sehen, was am Ende des Jahres passiert."



Vier Rennen vor Schluss liegt McLaren exakt 80 Zähler hinter Ferrari. Heißt: Im Schnitt musste man pro Wochenende jetzt 20 Punkte auf die Scuderia aufholen. Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit?



Eher gering, denn das gelang McLaren 2023 bislang überhaupt erst zweimal: In Silverstone holte man 27 Punkte mehr als Ferrari, zuletzt in Katar (dank Sprint) sogar 34. Wie Brown also schon sagte: Nicht unmöglich, aber es bräuchte ein kleines Wunder.