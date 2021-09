04:59

Seidl: Dürfen jetzt nicht abheben!

McLaren feierte in Monza den ersten Formel-1-Sieg seit 2012. Teamchef Andreas Seidl warnt nach dem Triumph bei 'Sky' allerdings: "Für mich ist wichtig, dass wir auch nach dem Erfolg nicht abheben. Einfach hart weiterarbeiten. Wir dürfen nicht vergessen: Vor einer Woche mussten wir eine richtige Niederlage einstecken, weil unser Auto eben im Vergleich zu den Topautos noch nicht stark ist auf allen Strecken."



Eine Anspielung auf Zandvoort, wo McLaren lediglich einen mageren Zähler holte. In Monza war es dafür dann gleich ein Doppelsieg - der erste seit 2010. In der WM holte man sich damit P3 von Ferrari zurück. Die Scuderia ist weiter der Hauptgegner, und so erklärt Seidl, man wolle in den kommenden Rennen "hoffentlich den Ferraris auch dort wieder eine harte Zeit bereiten."