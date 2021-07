15:25

Seidl: Manche Dinge "ganz klar nicht in Ordnung"

McLaren-Teamchef Andreas Seidl könnte heute eigentlich ganz zufrieden sein mit den Plätzen fünf (Norris) und neun (Ricciardo). Doch der Deutsche ist verärgert über Rookie Yuki Tsunoda. In der TV-Übertragung konnten wir hören, dass McLaren während der Unterbrechung am Funk Rennleiter Michael Masi darüber informierte, dass der Japaner in beiden Safety-Car-Phasen nicht verlangsamt habe.



"Aus meiner Sicht sind da heute Dinge draußen passiert, die ganz klar nicht in Ordnung waren. Auch wenn man in Betracht zieht, wofür wir gestern eine Strafe erhalten haben. Aber wir können es nur melden. Wenn der Rennleiter glaubt, dass keine Untersuchung notwendig ist, weil es jeder macht, wogegen ich klar widerspreche, dann muss man bei Michael Masi nachfragen, was er überhaupt will."