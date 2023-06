Formel-1-Liveticker: Warum Max Verstappen nicht zu Mercedes ging

Wolff: Verstappen damals kein Überflieger

Ebenfalls spannend in diesem Zusammenhang: Toto Wolff erinnert bei 'ESPN' auch daran, dass vor seiner Formel-1-Zeit noch gar nicht klar gewesen sei, dass Max Verstappen in der Königsklasse einmal so erfolgreich sein würde.



"Ich glaube, damals gab es keinen großen Hype um Max, weil Max und Van Amersfoort [in der Formel-3-EM] in diesem Jahr nicht die Meisterschaft gewannen", so Wolff. Tatsächlich belegte Verstappen 2014 "nur" den dritten Rang.



Europameister wurde damals Esteban Ocon vor Tom Blomqvist, der den Sprung in die Formel 1 nie schaffte und später unter anderem in der DTM, Formel E und der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) fuhr.



"Die Insider wussten, dass Max wahrscheinlich in einem schlechteren Paket und in seinem ersten Jahr [in der Formel 3] war", so Wolff. "Aber es war zu diesem Zeitpunkt nicht klar, dass er so gut war", betont der Österreicher.



"War es klar, dass Max in diese Fußstapfen [von Senna, Schumacher und Co.] treten würde? Damals war es nicht klar", stellt Wolff klar. Trotzdem setzte ihn Red Bull für die Saison 2015 in den Toro Rosso.



Und das zahlte sich später voll aus.