Formel-1-Liveticker: Warum McLaren jetzt an beide WM-Titel glaubt

Alles Gute!

Glückwünsche gehen raus an zwei ehemalige Formel-1-Piloten. Marcus Ericsson feiert heute seinen 34. Geburtstag, Olivier Panis seinen 58.



Während Ericsson in fünf Formel-1-Jahren nie auf dem Podium stand, konnte Panis in insgesamt zehn Saisons sogar einen Sieg feiern.



1996 triumphierte der Franzose ausgerechnet beim legendären Monaco-Grand-Prix. Mehr dazu auch in dieser Fotostrecke:

Foto: LAT

Olivier Panis erlebt am 19. Mai 1996 sein blaues Wunder in seinem blauen Auto. Wir erinnern am 20. Jahrestag des verrückten Monaco-Rennens an einen Grand Prix, bei dem nur drei Autos den Zielstrich überfuhren, kein Mensch mit dem letztendlichen Sieger rechnete und gleich zwei "Michael Schumachers" in der Startaufstellung standen.