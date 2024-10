Formel-1-Liveticker: Warum Mercedes Antonelli direkt ins Werksteam holt

Ocon: Schon 2023 mit anderen Teams gesprochen

Der Franzose wurde ebenfalls von Mercedes gefördert, schaffte es aber nie ins Werksteam. Aktuell fährt er für Alpine, doch das Team wird er am Ende des Jahres verlassen. Und laut eigener Aussage zeichnete sich das bereits lange ab.



In einem Interview mit den Kollegen von auto motor und sport verrät er: "Bei meiner Unterschrift 2020 hatte ich hohe Erwartungen. Es gab auch große Versprechungen. Die wurden aber in den fünf Jahren nicht zur Realität."



"Für einen Fahrer ist das nicht leicht, wenn man so viel reinsteckt und dann plötzlich ganz hinten steht", betont er und erklärt, er habe daher "den Entschluss schon früh gefasst", das Team zu verlassen.



Er habe "sogar schon während der Saison 2023" angefangen, mit anderen Teams zu sprechen. "Natürlich ist man immer für alles offen, aber für mich war relativ klar, dass ich eine neue Herausforderung suche", so Ocon.



Ab 2025 wird er nun für Haas an den Start gehen. "Am Ende hat mich Haas eindeutig am meisten überzeugt. Mir wurde ein klarer Plan präsentiert, wie es dort weitergehen soll. Ich bin überzeugt, es wird ein großes Team werden", betont er.