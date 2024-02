Formel-1-Liveticker: Warum Nico Rosberg ein Comeback ausschließt

Norris hofft auf Fortschritte im Qualifying

Der Brite machte 2023 in der Qualifikation einige vermeidbare Fehler. Er selbst verrät nun, dass er im Simulator gemeinsam mit dem Team bereits daran gearbeitet habe, seine Fehlerquote in Zukunft zu reduzieren.



Er weiß jedoch: "Manchmal ist es schwer, verschiedene Dinge zu verbessern, bis man tatsächlich im Auto sitzt. Aber ich würde sagen, dass ich alles getan habe, was ich konnte, selbst wenn es sich um mentale Dinge handelte."



"Es ist immer eine andere Erfahrung, bis man wieder im Auto sitzt und in diesem Moment wieder unter Druck steht. Bis zum ersten Qualifying der Saison ist es also schwer zu sagen, wie gut diese Dinge funktionieren", so Norris.



Ist ein bisschen wie beim Fußball: Man kann im Training 1.000 Elfmeter nacheinander verwandeln. Aber wenn man dann in einem echten Spiel am Punkt steht, ist der Druck plötzlich ein ganz anderer ...