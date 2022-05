Formel-1-Liveticker: Warum Sainz mehr Probleme als Leclerc hat

#FragMST

Wir haben noch einige Fragen bekommen, die wir aufarbeiten wollen. Ingo möchte zum Beispiel wissen: "Wie viele Kilometer hatte Leclercs Motor bereits gelaufen?" Das können wir aktuell leider nicht mit Sicherheit sagen.



Hintergrund: Der Monegasse hat beim vergangenen Rennen in Miami einen neuen Motor bekommen. Wir wissen allerdings nicht, ob er in Spanien den neuen oder den alten Antrieb im Auto hatte. Wir werden versuchen, das zu klären.



Sven fragt im Hinblick auf Verstappens DRS: "Welche Regeln sind bezüglich DRS während der Trainings-Sessions aktuell? Kann das System ohne Einschränkungen und Bedingungen eingesetzt bzw. getestet werden?"



Nein. In Artikel 4.10.1 des Sportlichen Reglements heißt es: "The adjustable bodywork may only be activated by the driver in any of the pre-determined activation zones around each circuit."



Übersetzt: DRS darf nur in den dafür vorgegebenen Zonen verwendet werden. Das gilt für alle Sessions.