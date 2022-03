Formel-1-Liveticker: Warum Szafnauer Aston Martin verlassen hat

Warum Otmar Szafnauer Aston Martin verlassen hat

Beginn wollen wir heute mit spannenden Einblicken von Otmar Szafnauer. Am Saisonende 2021 war der noch Teamchef von Alpine, beim Saisonstart 2022 trägt er die Farben von Alpine. Was ist da passiert? Bei 'F1 TV' erklärt Szafnauer: "Wenn es zwei Päpste gibt, dann stimmt etwas nicht."



Genau das sei aber die Situation bei Aston Martin gewesen. Was er damit meint: Teambesitzer Lawrence Stroll hatte bei seinem ehemaligen Arbeitgeber einen zu großen Einfluss auf das Tagesgeschäft. Er erklärt, dass Vorbesitzer Vijay Mallya ihm größtenteils freie Hand gelassen habe.



Das sei unter Stroll nicht mehr so gewesen. "Vijay kam vielleicht an vier Tagen im Jahr in die Fabrik", erklärt er. "Den Rest hat er komplett uns überlassen. Das war eine andere Arbeitsweise", so Szafnauer. Unter Stroll sei es dann anders gewesen. Und das hat für ihn nicht mehr funktioniert.