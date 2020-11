04:26

Motoren: Mittelfristige Zukunft weiter offen

Wenn es um die Formel-1-Motoren geht, dann muss man gar nicht so weit in die Zukunft schauen, um ein kontroverses Thema zu finden. Noch immer ist nämlich nicht klar, wie es nach dem Honda-Ausstieg am Ende der Saison 2021 weitergehen soll. Red Bull will einen Entwicklungsstopp nach 2021, um die Honda-Motoren auch ab 2022 weiterhin einsetzen zu können. Ferrari und Renault sind dagegen.



Zuletzt berichteten die Kollegen von 'auto motor und sport' allerdings, dass nun doch noch einmal Bewegung in den Plan von Red Bull. So könne es einen Kompromiss geben und die Entwicklung der Motoren nicht schon Ende 2021 sondern erst Anfang 2022 eingefroren werden. Außerdem solle das neue Reglement, wie auch immer genau das aussehen wird, von 2026 auf 2025 vorgezogen werden.



An Baustellen mangelt es aktuell in diesem Bereich also ganz sicher nicht ...