Hamilton fehlte am Anfang eine halbe Sekunde

Andrew Shovlin erklärt, dass Lewis Hamilton nach der Berührung mit Max Verstappen am Start durch den Schaden anschließend "rund eine halbe Sekunde" gefehlt habe. Besonders schlimm war in dem Fall, dass sich ein Teil am Frontflügel nur gelöst, nicht aber komplett abgefallen war.



"Das verbesserte sich leicht, als die Fußplatte sich komplett löste, aber es fehlte immer noch eine ganze Menge an Last und Balance", so Shovlin. Danach hätten Hamilton aber nur noch "zwei oder drei Zehntel" gefehlt. So konnte Hamilton bis zu seinem Fehler sogar wieder auf Verstappen aufholen.