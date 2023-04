Formel-1-Liveticker: Warum Wolff den WM-Titel noch nicht abschreibt

James Allison: Red Bull war der Ausreißer

James Allison erklärt im Rückblick auf das Rennen in Melbourne, dass das Kräfteverhältnis dort gar nicht so anders als in Bahrain und Saudi-Arabien gewesen sei. Der größte Unterschied sei die Performance von Red Bull gewesen.



"Ich glaube, die größte Veränderung in Australien war, dass Red Bull im Qualifying ein bisschen schlechter in Form war als der Rest des Feldes, und das hat das Feld etwas zusammengeschoben", erklärt Allison.



Dahinter habe es zwischen Mercedes, Ferrari und Aston Martin aber keine großen Verschiebungen gegeben, auch wenn Mercedes dieses Mal vor den beiden anderen Teams im Verfolgerfeld gelandet sei.



"Wir werden in den nächsten Wochen noch einige andere Strecken besuchen und dann sehen, ob dies der erste Vorbote einer allgemeinen Leistungssteigerung war, die wir uns erhoffen", so Allison.



Möglich wäre aber auch, dass Mercedes schon in Baku wieder hinter Aston Martin zurückfällt.

